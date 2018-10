La SNCF va progressivement fermer la Gare du Nord à Paris tout au long de cette journée de samedi. La circulation des trains de banlieue et RER sera interrompue dans la soirée dans une bonne partie de la région parisienne. Retour à la normale prévue dimanche en début de matinée.

Gare du Nord, Paris, France

Le trafic des trains va être mis progressivement à l’arrêt tout au long de la journée à la gare du Nord à Paris. Elle sera complètement fermée à 20h30. La SNCF doit mettre en service la nouvelle "tour de contrôle" de Saint-Denis. Elle doit permettre de télécommander les 13 postes d'aiguillage qui supervisent les 1.300 trains du quotidien convergeant tous les jours vers la Gare du Nord.

Normalement ce nouvel équipement devrait faciliter le traitement rapide des incidents de circulation. Le trafic devrait reprendre à 5h dimanche matin.

Dans le détail, le RER B sera interrompu toute la journée entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget, puis à partir de 19H00 sur la partie nord de la ligne de Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye.

Le RER D sera interrompu jusqu'à 20H30 entre Gare de Lyon, Châtelet-Les Halles et Gare du Nord, puis à partir de 20H30 entre Gare de Lyon et Creil.

Aucun train de la ligne H du Transilien ne circulera jusqu'à 20H30 de Gare du Nord à Saint-Denis, puis à partir de 20H30 jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice.

Sur la ligne K, il n'y aura pas de train jusqu'à 19H00 de Gare du Nord à Mitry-Claye, puis le soir jusqu'à Crépy-en-Valois.

Des cars de remplacement seront mis en place. Quant aux grandes lignes, le trafic sera également interrompu à partir de 20H30, mais aucun train circulant normalement à ces heures n'a été ouvert à la vente, selon la SNCF.

Avec une trentaine de voies et plus de 200 millions de voyageurs par an, la gare de Paris-Nord est la 1ère gare d´Europe en trafic.