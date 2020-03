Le trafic SNCF très perturbé au départ de la gare de Bordeaux en raison des vents violents

Par mesure de sécurité, la SNCF a stoppé la circulation des trains entre Bordeaux et Arcachon, Mont-de-Marsan, Pau, Tarbes et Hendaye ce jeudi après-midi. Un arbre est également tombé sur les voies à Beautiran, interrompant le trafic dans le sens Agen/Bordeaux.

Face aux rafales de vents à plus de 100 km/h attendues ce jeudi après-midi, la SNCF a préféré stopper la circulation des TGV et TER partant de la gare St Jean de Bordeaux et en direction d'Arcachon, Hendaye, Pau, Tarbes et Mont-de-Marsan. Le retour à la normale n'est pas attendu avant ce jeudi soir ou vendredi matin.

Sur la ligne Agen/Bordeaux et uniquement dans ce sens de circulation, un arbre s'est couché sur la voie et sur un TER à Beautiran vers 15h. Il n'y a pas eu de blessés. La centaine de passagers a été pris en charge dans des bus ou taxis. Il faudra certainement attendre la fin de la soirée de jeudi pour rétablir la liaison, le temps de dégager l'arbre sur les rails.