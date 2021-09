Le train "Connecting Europe Express" de passage à Hendaye

Avant une trentaine d'autres villes en Europe, le train "Connecting Europe Express" a fait une halte à Hendaye samedi 4 septembre. Un train destiné à promouvoir le ferroviaire à l'occasion de l'année du rail de la Commission européenne.

Signe du chemin qu'il reste encore à parcourir pour faciliter les déplacements, il y avait en fait deux rames différentes, une partie de Lisbonne le 2 septembre et terminant son voyage à Hendaye, l'autre prenant le relai pour le reste du périple. En cause, l'espacement des rails qui n'est pas le même en Espagne et dans les autres pays européens.

Mais tout cela pourrait devenir de l'histoire ancienne à l'horizon 2030 avec le projet de RER basque entre Dax et Saint-Sébastien. "Notre volonté c'est de créer cette liaison d'abord avec rupture de charge, c'est à dire avec un changement de quai à quai, d'ici 2024 espère Mathieu Bergé, conseiller régional délégué à la coopération européenne, aux ports et aux aéroports, puis à terme avec un train unique pour faire du domicile-travail en TER sur ce tracé."

La CGT mécontente de ne pas avoir pu prendre la parole

Autre sujet de discussions pour les officiels présents : le train de nuit entre Paris et Hendaye qui ne sera proposé que l'été en 2022. "C'est peut-être un début, indique le directeur de le SNCF en Nouvelle-Aquitaine Hervé Lefèvre, il faudra voir s'il y a une réponse importante de la clientèle sur d'autres motifs que les loisirs pour pouvoir le pérenniser."

Le syndicat CGT Cheminots voulait prendre la parole pour revendiquer la relance de ce train de nuit entre Hendaye et Paris, "via l'axe Atlantique, quotidiennement et non en saisonnalité touristique" et indique dans un communiqué que cela lui a été refusé. Le train "Connecting Europe Express" a de son côté continué sa route vers Bordeaux. Il terminera son voyage le 7 octobre à Paris.