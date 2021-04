Le train de la Côte Bleue reprend du service ce lundi après huit mois de travaux

Il a fallu renouveler 22 kilomètres de voies et de ballast avant de conforter plusieurs ouvrages d'art, ponts et tunnels, entre l'Estaque et Carry-le-Rouet. mais ça y est : reprise du service ce lundi 26 avril pour le train de la Côte Bleue.