Le train de nuit Cerbère-Paris de nouveau sur les rails les week-ends et pour les vacances scolaires

C'est une première victoire pour les anciens usagers du train de nuit entre Cerbère et Paris. La ligne, supprimée en décembre dernier, sera de retour en juillet. Mais ce sera une reprise partielle : seulement les week-ends et pendant les vacances scolaires.

La disparition de la ligne de trains de nuit Cerbère-Paris avait provoqué beaucoup d'émotions en décembre dernier dans les Pyrénées-Orientales. Finalement elle va reprendre du service à partir du mois de juillet prochain.

Des trains de nuit les week-ends et pendant les vacances scolaires

Mais c'est une reprise partielle, car avant sa suppression par la SNCF il y a quatre mois, il y avait des trains quotidiens.

À partir de juilllet, ce sera seulement les week-ends et pendant les vacances scolaires, soit 376 trains par an si on compte dans les deux sens, Paris vers Cerbère, et Cerbère vers Paris.

L'État et la Région main dans la main

Cette ligne n'était pas assez rentable selon la SNCF. L'État et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ont donc décidé de mettre la main à la poche pour la faire renaître.

Un accord sur le financement a été trouvé. La Région et l'État participeront chacun à hauteur d'1,4 million d'euros par an. L'accord n'est pour le moment valable que deux ans, pour voir si la ligne fonctionne. La présidente de la Région, Carole Delga, en appelle donc aux usagers pour utiliser au maximum cette ligne.

Une première victoire pour les usagers de la ligne

Pour le collectif "Oui au train de nuit", cette ligne est utile et la suppression des trains de nuit a créé un grand vide il y a quelques mois. Une pétition pour le retour de cette ligne de train de nuit avait d'ailleurs recueilli près de 20.000 signatures selon le collectif.

Il demande donc le retour à l'ancienne version, avec des trains de nuit quotidiens dès que possible. Il promet d'être particulièrement vigilant, et de s'assurer que tout est fait pour promouvoir cette ligne, avec des tarifs et des horaires attractifs.