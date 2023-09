Le train de nuit Paris-Berlin passera par Strasbourg dès l'ouverture de la ligne

Le nouveau train Paris Berlin passera tout de suite par Strasbourg. En fait dès l'ouverture de la ligne de nuit le 11 décembre. C'est ce qu'annonce la compagnie autrichienne ÖBB qui affrétera les trains. Le gouvernement avait annoncé dès vendredi que finalement, une liaison Paris Berlin passerait bien par Strasbourg et pas seulement par Sarrebruck.

Il faut dire que la maire de la ville Jeanne Barseghian, mais aussi le maire de Karlsruhe en Allemagne, et le gouvernement français avaient mis la pression sur la SNCF et la Deutsche Bahn pour faire modifier le tracé.

Car au départ, la ligne devait relier Paris à Berlin en passant seulement par Sarrebruck, et donc en évitant l'Alsace. Tollé des deux côtés de la frontière, rétropédalage donc vendredi avec l'annonce d'une liaison par Strasbourg.

Finalement, les choses s'accélèrent. C'est finalement la ligne de nuit Paris Berlin qui passera tout de suite par Strasbourg dès l'ouverture de la ligne le 11 décembre. Le train de nuit Paris Berlin circulera d'abord trois fois par semaine avant de devenir quotidien à partir d'octobre 2024.

Concrètement, il comptera 12 voitures depuis Paris, 6 pour Berlin et 6 pour Vienne, avec places assises, couchettes et voitures lits. La compagnie autrichienne organisera une sorte de X en Europe, avec des trains au départ de Paris vers Berlin et Vienne, mais aussi vers Bruxelles.

Parallèlement, la SNCF et la Deutsche Bahn préparent une desserte Paris-Berlin TGV en 7 heures à l'aide de trains ICE, qui devrait voir le jour fin 2024. Elle ne passera pas au départ par Strasbourg. Le ministre des transports Clément Beaune évoquait des problèmes techniques à gérer. La desserte par Strasbourg de la ligne de jour ne verra pas le jour avant au moins 2025.