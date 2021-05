Le train de nuit Paris-Nice reprend du service ce jeudi, avec Jean Castex à son bord

On les croyait presque disparus, les trains couchettes n'ont pas dit leur dernier mot. Quatre ans après son arrêt, la ligne de nuit Paris-Nice affiche même complet ce jeudi soir pour sa reprise. Le départ est prévu à 20h52 en gare de Paris Austerlitz pour une arrivée le lendemain, vendredi, à 9h11. A bord du train, il sera possible de croiser des invités de marque puisque le Premier ministre, Jean Castex, fait partie des passagers et inaugure ainsi l'événement.

Malgré le temps de trajet bien plus long que pour un Paris-Nice classique (12 heures au lieu de 6 heures), il n'est plus possible d'acheter de billet. Mais pas de panique, si vous souhaitez vous rendre à Nice de nuit, le prochain train circulera dès vendredi. La SNCF propose en effet un aller-retour quotidien. Les billets sont vendus à partir de 19 euros pour un siège incliné. Et à partir de 29 euros pour un lit dans un compartiment de six couchettes en seconde classe. A noter également que ce trajet dessert six villes entre Paris et Nice : Marseille, Toulon, Draguignan, Saint-Raphaël, Cannes et Antibes.

Deux autres train de nuit existent actuellement en France

Malgré cet engouement et cette volonté de plus en plus grande d'une partie des Français de voyager plus vert et plus éco-responsable, on ne peut pas encore parler de vrai retour du train de nuit en France. Pas encore. Pour le moment, seules deux autres lignes proposent de voyager en train couchettes en France : le Paris-Briançon dans les Hautes-Alpes et la liaison à triple destinations Paris-Albi dans le Tarn (via Rodez) ; Paris-Cerbère dans les Pyrénées-Orientales et Paris-Latour-de-Carol, là encore dans les Pyrénées-Orientales. Peu de lignes donc ces dernières années la tendance était plutôt à la suppression des trains de nuit. En effet, face aux TGV, aux avions low-cost et à la baisse des investissements sur les réseaux secondaires, ces trajets nocturnes étaient de moins en moins fréquentés et devenaient peu rentables.

Quel est l'objectif du gouvernement pour la suite ?

L'exécutif souhaite développer "une dizaine de trains de nuit d'ici 2030" selon Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué chargé des Transports. En plus du Paris-Nice, le train de nuit Paris-Tarbes-Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques doit aussi faire son grand retour en décembre. D'autres projets sont également à l'étude. Un rapport gouvernemental dévoilé ce mardi parle de relancer des lignes nocturnes - peut-être saisonnière et subventionnées par l'Etat - entre Dijon et Marseille ; Bordeaux et Marseille ; Paris et Toulouse ou encore entre Tours et Lyon. Ce rapport parle aussi de liaison internationales, avec des trains couchettes capables de relier d'autres grandes villes européennes comme Zurich, Genève, Barcelone, Hambourg, Copenhague... Ou encore la renaissance du Paris-Rome. Reste donc à savoir si les voyageurs répondront présents sur le long terme.