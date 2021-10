"Le train devient un luxe" : les usagers de la ligne TGV Tours-Paris en colère contre les prix en hausse

L'association des usagers de la ligne TGV Tours-Paris tire la sonnette d'alarme. Les prix des billets ont doublé entre 2004 et 2021, atteignant parfois les 90€. Le collectif réclame une meilleure offre de la SNCF et en appelle à une mobilisation des politiques tourangeaux.

C'est une situation qui ne peut plus durer. Les usagers du TGV Tours-Paris dénoncent des prix trop élevés, qui auraient même doublé entre 2004 et 2021 sur une des lignes ferroviaires les plus chères de France en 2017. Face à ce constat, l'association des usagers appelle les politiques tourangeaux à se mobiliser pour instaurer des prix-plafond.

Une offre de la SNCF inadaptée à la demande des usagers

"Le train devient un luxe. Les prix deviennent inabordables pour beaucoup de Tourangeaux", explique David Charretier, président de l'association. "En heure de pointe, un vendredi soir ou un lundi matin, des billets peuvent atteindre les 80 ou 90€ en deuxième classe ! Et encore, quand les trains ne sont pas complets". Comme lui, près de 2.000 Tourangeaux font la navette pour leur travail chaque jour, 4.000 chaque semaine.

Des prix qui varient en fonction de l'offre et de la demande. "Mais l'offre de la SNCF n'est pas suffisante. Il faudrait des TGV doubles et non des simples sur certains horaires", signale David Charretier. L'association dénonce surtout la différence de prix entre un trajet Paris-Tours et un Paris-Lille, deux voyages similaires en kilométrages, mais avec des prix 20 à 30% moins élevés pour le deuxième.

Une action politique nécessaire pour plafonner les tarifs

"Le seul moyen de limiter les tarifs, c'est la mobilisation générale de nos sénateurs, de nos députés, du maire de Tours et des maires de l'agglomération. Sans volonté politique forte, on n'obtiendra rien", assure le président de l'association. "Paris-Lille est moins cher parce que Martine Aubry a fait pression sur la SNCF et le ministère des Transports pour que les tarifs soient plafonnés".

Pour l'association, la solution serait donc de limiter les tarifs. "Les élus tourangeaux devraient faire en sorte que le maximum soit de 55 ou 60€, et pas au-delà", demande David Charretier. Avec d'autres usagers, ils vont essayer de rencontrer les hommes et femmes politiques pour faire bouger les choses.