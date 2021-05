Le train fait son retour à Tende

C'est un grand moment pour les habitants de Tende et de la Haute-Vallée de la Roya, le train des Merveilles reprend du service ce lundi 3 mai. Après la tempête Alex, le 2 octobre dernier, la ligne avait redémarré le 19 octobre entre Breil-sur-Roya et St-Dalmas-de-Tende mais les voyages avaient finalement été suspendus quelques semaines plus tard à cause de l'affaissement du pont à arcatures de Fontan. Pendant plus de cinq mois, les équipes de la SNCF ont travaillé jour et nuit pour consolider ce pont et permettre la reprise du trafic. Le train entre Breil et Tende est une véritable ligne de vie car depuis la tempête, la route pour accéder à la Haute-Vallée de la Roya est également en chantier.

Une grande fête pour le retour du train

Le retour du train est très attendu par les habitants de la Roya. Il va permettre de désenclaver Tende, le train est utilisé par les collégiens, mais également par les lycéens qui descendent à Menton, à Nice le lundi et remontent le vendredi. Ce train est un outil indispensable à la reprise économique et touristique de la Roya. Une fête est prévue en gare de Tende ce lundi vers 9H30 pour fêter le retour du train en présence du président de la Région PACA, du préfet, des élus de la vallée et des élus italiens et des habitants de la vallée.

Des interrogations sur les horaires et les tarifs

Certains habitants de la vallée estiment que les horaires de la ligne Nice-Breil-Tende proposés pour le retour du train ne sont pas très adaptés pour ceux qui travaillent. D'autres estiment qu'il n'y a pas suffisamment de trains. D'autres encore s'interrogent sur la fin de la gratuité du train mis en place depuis la tempête. Ce pass intempérie a permis à de nombreux bénévoles de venir les week-ends prêter main forte aux sinistrés. Sur ces questions, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier a prévu de faire des annonces ce lundi.