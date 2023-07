Le train-train quotidien estival de la Merveille

Le train qui transporte les passagers de la gare de Paris-Montparnasse au Mont-Saint-Michel via Pontorson est sur le rail depuis le 2 juin et jusqu'au 25 septembre avec un aller-retour par jour : le départ se fait le matin avec un retour le soir.

Le billet est au tarif unique de 29 euros par personne.

Pour prendre son billet, ça se passe sur sncfconnect ou dans les agences de voyage, il faut bien préciser "Mont-saint-Michel" comme destination ou départ. Il faut 4 heures pour faire le trajet et l'arrivée se fait directement au pied de la Merveille, idéale pour les touristes étrangers. A l'office du tourisme d'Avranches, Pauline reçoit les appels " surtout des étrangers qui arrivent à Paris, à l'aéroport souvent, et qui veulent aller au Mont-Saint-Michel et qui veulent savoir comment. On leur conseille ce train "

Pour acheter son billet sur le site de la SNCF, il faut biens saisir la destination "Mont-Saint-Michel " jusqu'au 25 septembre - capture d'écran

Un train pour les touristes...mais pas seulement

Une proposition qui rencontre un beau succès, d'autant plus aujourd'hui où le train a le vent en poupe

Gérard Jolif est membre de l'A.D.P.C.R, l'association pour la défense et la promotion du chemin de fer . Depuis plusieurs années il compte le nombre de passagers en gare de Pontorson. Cet été il constate surtout le retour des visiteurs asiatiques. Mais parmi ceux qui descendent ou montent dans cette rame spéciale, il y a aussi des locaux. "Tous les jours, je vois des gens de Pontorson qui prennent le train pour aller rendre visite à leur famille ou à des amis à Paris mais aussi par exemple à L'Aigle ou Dreux. Les locaux en profitent aussi, j'en vois tous les jours. "

Une ligne à pérenniser ?

Actuellement, selon les décomptes de l'association, ce sont entre 100 et 180 personnes qui arrivent à Pontorson via ce train spécial. ce qui bénéficie aussi au commerce local. " De nombreuses personnes restent plusieurs jours à Pontorson ou dans les environs. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, certains commerçants me le disent. Un hôtelier m'a dit un jour Cette année, j'ai plus de clients qui viennent en train qu'en voiture. C'est la première fois que je vois ça ! " explique Gérard Jolif. Pour lui et l'association, il faudrait prolonger cette ligne de Pâques à la Toussaint et les week-ends.