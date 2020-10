Le trajet a duré toute la nuit pour les 600 passagers du train Brive-Limoges-Paris

Le train qui s'est élancé à 20h02 de la gare de Limoges-Bénédictins, dimanche soir, devait arriver vers 23h30 à Paris-Austerlitz. Mais ses passagers n'ont atteint la capitale qu'à 5h30 lundi matin. La cause : une panne de pantographe (le balai qui fait le contact électrique avec la caténaire au-dessus de la locomotive) survenue en pleine Sologne, entre Vierzon et Salbris. Il y avait 600 passagers à bord de ce dernier train du dimanche soir, qui avait pris des voyageurs en gare de Châteauroux et de Vierzon avant cette avarie.

En panne en pleine Sologne, loin de tout axe routier

La panne n'était pas réparable sur place, la SNCF a donc dû transférer les voyageurs à bord d'un autre convoi, en sens inverse, qui les a ramenés dans un premier temps jusqu'à Vierzon, où la locomotive a fait demi-tour pour ensuite remonter jusqu'à Paris.

Mais cette prise en charge a pris beaucoup de temps, le lieu de la panne étant éloigné de tout axe routier. Au final, une trentaine de personnes (pompiers, agents SNCF, ...) ont été mobilisées pour accompagner les voyageurs dans ce transfert. Selon la SNCF, l'ensemble de l'opération s'est bien déroulée, même si les passagers n'ont pu recevoir de bouteilles d'eau qu'une fois arrivés en gare de Vierzon.