Le trajet Saint-Étienne - Clermont Ferrand compliqué pour les voyageurs SNCF

Depuis la suppression du trajet direct en train à l'été 2016, les offres d'autocars peinent à séduire. Dans le même temps, les compagnies de bus low cost font recette.

Saint-Étienne et Clermont Ferrand sont deux villes très proches mais quand on n'a pas de voiture, ce n'est pas si simple de faire le trajet. Sur cette liaison, la SNCF a supprimé la ligne directe qui existait. La liaison entre les villes de Boën et Thiers est trop ancienne et ne sera pas rénovée dans les années qui viennent. Depuis mai dernier, il n'y a donc plus de trajet direct en train. Pour éviter de passer par Roanne et donc d'en avoir pour plus de 3 heures, les bus ont pris le relais. Trois par jours, ils font le trajet en 1h45. Les autres font la jonction entre les gares de Thiers et Boën, allongeant encore la durée.

Parmi les usagers, il y a Évelyne et Marie-Jean qui confirment les difficultés liées à l'offre : _"Il faut par exemple faire le tour en passant par Thiers, et changer, ou parfois par Roanne... et attendre. Avant le train allait directement à Clermont et quand on est âgé, ce n'est pas pratique"

Cette ligne n'a jamais transporté énormément de passagers. Mais ces bus ne se remplissent pas beaucoup non plus. Entre sept et neuf billets sont vendus en moyenne pour des cars de cinquante-deux places. La faute à une concurrence très forte du covoiturage et des compagnies de bus Low Cost, les fameux bus macron. Exemple avec Flixbus qui propose deux trajets par jour à 9 euros avec en bonus le wifi. Et ce pour 1 heure 45 de route. La même durée que l'offre la plus rapide des bus de la SNCF et ses 24 euros le billet sans réduction. Le dernier avantage de la SNCF, c'est la fréquence, puisqu'une douzaine de trajets sont organisés par jour. Au final, Flixbus affiche entre les deux villes un taux de remplissage de 55 % alors qu'à la SNCF, on compte sept à neuf passagers sur cinquante-deux places.