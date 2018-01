Orly, France

Le Tram 9 partira de Paris (Porte de Choisy) pour aller à Orly en passant par Ivry, Vitry, Thiais et Choisy-le-Roi. Ce tram va remplacer l'une des lignes de bus les plus surchargée d'Ile-de-France, la ligne 183 (17 millions d'usagers l'an dernier). Ce tram, attendu pour 2020, devrait transporter 70.000 passagers tous les jours. Des passagers qui vont également gagner 10 minutes de temps de parcours.

Le tracé de la future ligne T9 qui comporte 19 stations - Ile de France Mobilités

Pour Christian Favier, le président du Conseil Départemental du Val-de-Marne ce projet est "très important puisque actuellement, cette ligne de bus est quasiment la plus chargé d’Île-de-France avec 17 millions d'usagers dans l'année donc une ligne complètement saturée qui traverse les villes les plus denses du département : Evry,Vitry, Choisy, Orly ; donc le passage en mode tramway va considérablement améliorer le confort des usagers, la régularité de la ligne et sa capacité plus grande donc c'est vrai que c'est un changement très important"

"La grande inconnue c'est l'Etat"

Concrètement : l'Etat, la Région, le Département du Val-de-Marne se sont mis d'accord ce mardi pour livrer cette ligne 9 du tram dans deux ans, en 2020. Sauf que l’Etat n’a pas encore acté le calendrier. Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France fait part de son inquiétude : "Le département et la région ont mis le paquet sur cette infrastructure pour que le Tram arrive en temps en en heure. La région a augmenté de 50 % le budget, on est passé de 130 millions à 200 millions, maintenant la grande inconnue c'est l'Etat. L'Etat qui ne nous a toujours pas dit si les calendriers seraient tenus. Ils veulent "détendre" le calendrier du contrat de plan état région et ce serait dramatique. Je ne souhaite pas, je ne veux pas, je n'accepte pas que le T9 prenne du retard, il faut qu'il soit là pour 2020".

Les travaux ont débuté en 2016

Pour se faire, les travaux ont commencé dès 2016. Sur les dix kilomètres de lignes, des travaux de rénovations des différents réseaux (eaux et électricités notamment) ont été réalisés. Le Département du Val-de-Marne a investi 40M d’euros. A Orly, juste à côté de la Seine, les travaux de terrassement se poursuivent pour construire le futur centre de maintenance de cette ligne. Il faut abaisser le terrain de 5 mètres sur plus de 4 hectares. Une opération facilitée par la présence de Seine juste à côté qui permet d’envoyer par voie fluviale 75% des terres.

Les partenaires financiers du projet ont signé ensemble ce mardi la convention de financement du projet dont le coût global est de 404 millions d’euros. L’infrastructure du projet est financée par la Région Ile-de-France (52.5%), l’Etat (22.5%), le Conseil Départemental du Val-de-Marne (21%), la Ville de Paris (3%) et l’EPT Grand Orly Seine Bièvre (1%). Le maître d’ouvrage du projet, Ile-de-France Mobilités finance également l’exploitation de la ligne estimée à 10 millions d’euros pour la première année et le matériel roulant à hauteur de 75 millions d’euros pour 22 rames.

Signature ratée

Pour l’anecdote, photo à l’appui, les signataires ont eu un peu de mal à s’adapter à la signature numérique. Le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne a du s’y reprendre à plusieurs reprises.