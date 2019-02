Le tram C arrive ce samedi à Villenave d'Ornon

Par Pascal Pierozzi, France Bleu Gironde

La ligne C du tramway s'étend ce samedi jusqu'à Villenave d'Ornon. Deux nouvelles stations depuis l'arrêt Lycée Vaclav Havel et surtout une opportunité pour la population du sud de l'agglomération de rallier le centre de Bordeaux plus facilement.