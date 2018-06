Un gros chantier débute ce lundi sur la ligne 1 du tram, à Nantes. Elle va rester coupées pendant 10 semaines entre les arrêts Bouffay et Manufacture. Le temps de changer 3,6 kilomètres de rails et 2.000 traverses.

Une nouvelle fois cette année, Nantes métropole profite de l'été pour faire de gros travaux sur les lignes du tram. Cette année, c'est le tronçon de la ligne 1 entre les arrêts Bouffay et Manufacture qui est concerné. Le chantier qui débute ce lundi doit durer jusqu'au 2 septembre, ce qui signifie 10 semaines d'interruption sur la ligne la plus fréquentée du réseau mais aussi la plus ancienne.

Les stations gare et Duchesse-Anne totalement rénovées

Avec plus de 3,6 kilomètres de rails à remplacer sur un tronçon de 900 mètres et 2.000 nouvelles traverses à installer, il y a du travail De gros travaux au sol, mais également dans les airs puisque les lignes électriques vont être remplacées. Deux stations, celles de la gare - qui va prendra la forme d'un grand nénuphar- et de Duchesse-Anne, vont aussi être rénovées dans leur intégralité.

10 semaines, la plus longue interruption du réseau pour des travaux

Dix semaines, c'est la plus grande période d’interruption pour des travaux sur le réseau, mais ça pourrait quand même être très serré avoue la Tan. Il va donc falloir faire vite : les 560 tramways quotidiens de cette portion devront reprendre du service à la rentrée. Et si ces travaux ont lieu cette année, ce n'est pas un hasard, La Tan profite de la transformation complète du secteur gare Nord pour faire d'une pierre deux coups. Montant total de l'opération : un peu plus de 15 millions d'euros.

Des navettes de substitution sont mises en place pendant toute cette période entre les arrêt Moutonnerie et Commerce.