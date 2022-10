Le tram d'Avignon fête ses trois ans et transporte 10.000 voyageurs par jour

Il fait désormais partie du paysage, à Avignon. Mis en circulation le 19 octobre 2019, le tramway célèbre ses trois ans ce mercredi. Depuis, le nombre de passagers quotidiens a augmenté, tout comme le nombre d'abonnés. La récente baisse du tarif des abonnements a encore augmenté le nombre de voyageurs. D'après les chiffres fournis par le Grand Avignon, les objectifs semblent donc atteints.

Des abonnés plus nombreux grâce à des tarifs en baisse

Au lancement du tram, 6.000 passagers grimpaient chaque jour dans les rames, entre Saint-Roch et Saint-Chamand. Aujourd'hui, ils sont 10.000, en semaine, pendant l'année scolaire. C'était l'objectif affiché, à l'époque, par le réseau Orizo. En tout, depuis le tout premier jour, on comptabilise plus de cinq millions de voyages. La plupart se concentrent aux heures de pointe, sur les tranches 8h-9h et 16h-18h. Les montées dans le tram s'effectuent pour une grande partie à la station Gare Centre et au terminus de Saint-Chamand.

Parmi ces voyageurs, 7/10 ont un abonnement. D'ailleurs, le nombre d'abonnés progresse, notamment grâce à la baisse des tarifs. Dorénavant, les voyages sont illimités pour 100 euros pour les moins de 26 ans et 200 euros pour les autres. Ces tarifs ont permis de fidéliser 3.000 abonnés supplémentaires en cette rentrée. Abonnés ou non, le réseau vise une augmentation de 3% de la fréquentation sur les prochaines années sur la ligne 1. Pour l'instant, les travaux de la ligne 2, entre l'Ile Piot et Saint-Lazare n'ont pas encore commencé.