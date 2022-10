"Le tram d'Avignon sera prolongé", mais le tracé et la date ne sont pas encore fixés

Le tram d'Avignon fête aujourd'hui ses trois ans de mise en service et compte aujourd'hui 10.000 passagers par jour. "L'objectif est atteint", se félicite ce mercredi matin Daniel Audibert, le directeur de Técélys, la société chargée du développement du tramway, invité de France Bleu Vaucluse. "C'est un succès, poursuit-il, et une réussite de requalification urbaine, sur la Rocade ou à Saint-Ruf".

Le tramway d'Avignon est désormais voué à s'étendre. "De toute façon, le tram sera prolongé, affirme Daniel Audibert. Toutes les agglos qui ont fait des trams les ont prolongés. Le problème maintenant, c'est de savoir dans quel ordre et quels sont les choix les plus opportuns pour le prolonger". Parmi les pistes envisagées : le prolongement vers l'île Piot et une branche vers l'hôpital est aussi envisagée.

"Nous sommes au stade des études préliminaires donc on est quand même très en amont des réalisations pour étudier les choix techniques, le trafic possible, l'impact que cela aura sur l'urbanisation, la requalification, les budgets. À moyen terme, on en est aux études préliminaires et ce sont des choix qui vont être arrêtés par le Grand Avignon, je pense dans les semaines ou mois qui arrivent", explique Daniel Audibert.