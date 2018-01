Les transports toulousains Tisséo ont décidé d’arrêter le tramway de 15h à 20h ce 1er janvier à cause des rafales de vents de la tempête Carmen.

Toulouse, France

C’est l’une des conséquences de la tempête Carmen qui déferle sur toute la moitié ouest de la France, dont la Haute-Garonne qui fait partie des 40 départements placés sous vigilance vents violents par Météo France : le service du tramway toulousain sera totalement interrompu ce 1er janvier, de 15h à 20h.

Tisséo a pris cette décision par précaution en raison des violentes rafales de vent attendues, elles pourraient atteindre les 110 à 120 km/h. La société de transport invoque des « raisons de sécurité ».

C’est la première fois que le tramway toulousain est mis à l’arrêt en raison d’une alerte au vent, il a déjà été perturbé par le gel qui peut neutraliser les caténaires.

Une navette de bus de substitution

Un service de bus de substitution est mis en place, la navette desservira les arrêts du tram entre les Arènes et AéroConstellation sur la ligne T1, et entre Arène et Aéroport sur la ligne T2.