Tours, France

Alors que les élus de la Métropole de Tours discutent toujours des ultimes arbitrages du futur tracé de la 2ème ligne de Tram attendue au mieux pour 2025, la première ligne, elle, fête ses 5 années d'existence. La ligne A comme on l'appelle, et qui relie le lycée Vaucanson à Tours-Nord au lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours, a été inauguré le 31 août 2013 en présence de Manuel Valls. Un événement populaire qui avait attiré des milliers de tourangeaux venus en masse pour découvrir le tracé, monter dans les rames et juger les œuvres (jugées parfois exorbitantes) de Daniel Buren qui jalonnent le parcours. De quoi faire oublier les nuisances des travaux, entre le bruit, les bouchons et les pertes économiques enregistrées par les commerçants. Car il faut bien reconnaître que le Tram, 5 ans après, est un véritable succès si l'on regarde les chiffres de fréquentation.

68% des usagers du réseau Fil Bleu sont des femmes

A lui seul, le Tram de Tours représente 44% de tout le trafic Fil Bleu, et les chiffres, qui donnent le tournis, ne cessent de progresser. En 5 ans, la fréquentation du tramway a augmenté de 10%, cela représente 70 millions de voyages. Chaque jour, c'est presque l'équivalent de la ville de Tours et de Joué-les-Tours qui utilise le Tram, soit 160.000 voyageurs quotidiens, et en majorité des femmes puisque 68% des usagers du réseau Fil Bleu sont des femmes.

L'équivalent de la ville de Tours et Joué-les-Tours utilise le Tram chaque jour

Chaque année, Fil Bleu bat ses propres records de fréquentation, surtout quand l'offre est bien cadencée et rapide. La ligne Tempo et le Tram totalisent par exemple 57% des trajets de Fil Bleu. Un quinquennat peut donc donner entière satisfaction, puisque depuis la mise en service du Tram, 171 millions de voyages ont été enregistrés sur l'ensemble du réseau Fil Bleu, cela représente pour les 21 rames du Tram, 17 fois la distance Terre-Lune.

Le Tram de Tours a parcouru 17 fois la distance Terre-Lune

Et pour faire tourner tout ça, il faut près de 500 chauffeurs, dont 130 habilités à conduire le tram. Et parfois, ils poussent même la chansonnette, comme les voyageurs d'ailleurs puisque selon les estimations de Fil Bleu, la mélodie du Tram a été chantée 2,4 millions de fois.....

Fréquentation annuelle du réseau Fil Bleu

2012 : 22,6 millions de voyages

2014 : 34 millions de voyages

2015 : 35,5 millions de voyages

2016 : 36,1 millions de voyages

2017 : 37,5 millions de voyages

Fréquentation annuelle ligne tram A

2014 : 14,7millions de voyages

2015 : 15 millions de voyages

2016 : 15,8 millions de voyages

2017 : 16,4 millions de voyages

Le tramway en chiffres c’est :

1 ligne structurante Nord-Sud de 14,8 km, 2 communes traversées : Tours et Joué-lès-Tours

29 stations

1 parc de 21 rames

1 tramway de 43,7 mètres de long et de 2,40 m de large 300 places par rame dont 84 places assises

1 tram toutes les 6 minutes en heure de pointe et circulant de 5h00 à 0H30.

1,8 km d’APS (alimentation par le sol) de la Place Choiseul à la gare de Tours.

7 parkings-relais (J. Monnet, Sagerie, Vaucanson, Mayer, Heure Tranquille, Lac, Tranchée)