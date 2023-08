Le tram est "un vrai symbole de cette ville" pour le maire de Tours Emmanuel Denis

Le 31 août 2013, le Tram de Tours était mis en service. Dix années plus tard, ce transport public s'est imposé dans la vie des Tourangeaux avec 150 millions de passagers transportés. Un succès sur lequel est revenu le maire de Tours, Emmanuel Denis, ce jeudi matin en direct du tram sur France Bleu Touraine. Pour l'élu écologiste, "c'est vraiment un bilan extrêmement positif qui a dépassé les prévisions (...) On est aujourd'hui à peu près à 65.000 passagers par jour alors que l'objectif c'était 50.000".

Emmanuel Denis se félicite de cette fréquentation qui représente "3% de part modale en moins de voiture, c'est quand même 25.000 voitures en moins qui circulent dans la ville de Tours, 40.000 tonnes par jour de CO2 qui ne sont pas produites. Donc donc ce sont des effets pour l'environnement et des effets aussi pour l'espace public". À ce bénéfice écologique s'ajoute un bénéfice social, "on a désenclavé des quartiers politiques de la ville, on a modifié l'aspect de Tours. Et puis c'est devenu aussi un objet 'totem' pour la ville de Tours. Le tram de Tours, avec son design bien spécifique que tout le monde adore, est devenu un vrai symbole de cette ville".

La deuxième ligne sur les rails

Cet anniversaire est aussi l'occasion de faire le point sur le projet de mise en service d'une deuxième de tramway à Tours , longtemps à l'arrêt, il a pris un nouvel élan cette année avec la validation du tracé par le conseil métropolitain. Cette ligne de 12,5 km comptera 22 stations entre entre Chambray-les-Tours et la Riche et pourrait entrer en service en mars 2028 si tout se déroule comme prévu. "C'est tard" concède Emmanuel Denis mais "c'est facile de le dire aujourd'hui, un projet de ce type là c'est énormément d'études, c'est des choix à faire, des études techniques très précises. Bien sûr, on aurait certainement dû engager la deuxième ligne juste après la première, ça ne s'est pas fait".

Cette deuxième ligne devrait transporter 35.000 passagers par jour selon les prévisions, et le maire de Tours estime que ce sera beaucoup plus - on attendait 50.000 passagers par jour sur la première ligne, on en est à 65.000. "C'est aussi le sens de l'histoire. Et on voit que les transports en commun, les mobilités douces, sont de plus en plus de succès" note Emmanuel Denis. La mise en place de cette deuxième ligne sera une nouvelle étape dans la structuration du réseau.

Le projet de RER métropolitain toujours en cours

Emmanuel Denis est aussi revenu ce jeudi sur le projet de RER métropolitain dans dix villes françaises annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Le maire de Tours a d'ailleurs présenté les atouts du projet pour l'agglomération auprès du ministre des Transports "on a un réseau très structuré avec cette étoile ferroviaire donc il faut travailler aussi sur des métropoles moyennes comme la nôtre". Désormais, Emmanuel Denis attend "une annonce gouvernementale un peu plus large, mais en tout les cas, on est bien inscrits dans les projets de RER métropolitains"