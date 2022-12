Le tram et le bus gratuits pour les week-ends des fêtes dans le Grand Avignon

Pour faire vos cadeaux de dernière minute ou rejoindre vos proches pour le réveillon, sachez que vous pourrez vous déplacer gratuitement dans le Grand Avignon. Le réseau Orizo rend gratuits les transports en commun dans l'agglomération, bus et tramway, les 23, 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier.

ⓘ Publicité

Les élus écologistes du Grand Avignon, à l'image de Jean-Pierre Cervantes, profitent de cette opération pour rappeler qu'ils sont favorables à une gratuité toute l'année.

Par ailleurs, pour rappel, la circulation est restreinte ce vendredi soir en raison du feu d'artifice de Noël à Avignon. Plusieurs axes sont fermés dès 17h : la route touristique du Docteur Pons (dans le sens Le Pontet-Avignon), le pont Daladier et les allées de l'Oulle.