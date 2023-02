Le tram gratuit prévu en décembre 2023 pour tous les habitants de la Métropole de Montpellier

Les transports en commun seront gratuits pour tous les habitants de la métropole de Montpellier dès le 21 décembre 2023. C'est la grande promesse de l'équipe du maire et président de la métropole Michaël Delafosse : être la première métropole française à rendre gratuits les bus et les tramways.

Une mesure mise en place progressivement

La date a été annoncée durant le conseil de métropole qui a lieu ce jeudi matin. Une mesure qui se met en place progressivement. C'est déjà le cas pour tous les habitants de la métropole pendant les week-end depuis 2020. Une gratuité élargie tous les jours pour les plus de 65 ans et moins de 18 ans depuis septembre 2021. Ce qui représentera "481 euros d'économie par an pour un salarié" souligne Julie Frêche, déléguée aux transports.