Le tramway d'Avignon doit aller au Pontet, sur l’île Piot et rue de la République

L'association Atouts Tram qui soutient la construction du tramway à Avignon rappelle que la Déclaration d'Utilité Publique prévoit deux lignes pour aller du Pontet à l'Ile Piot. Atouts Tram estime que le financement est garanti pour ce tracé de seulement 5,2 km actuellement en chantier.

Le chantier du tramway entre dans la phase de la construction de la ligne. Les trous dans la chaussée ont été rebouchés. C'est la fin de la phase préparatoire avec le déplacement en sous sol des canalisations et des câbles pour le gaz, l'eau, l'électricité, les égouts, la fibre optique.

Deux chantiers débutent simultanément: le premier quartier Saint Chamand, place des maraîchers pour ériger le futur centre de maintenance du tramway. L'autre chantier s'étend sur 5 200 mètres entre le quartier Saint Chamand et la porte Saint Roch. Sur le tracé de la ligne, il faut installer la plate-forme qui portera les rails et les rames de tramway. Ce chantier permanent ne bouge plus: il ne devrait plus y avoir un jour un trou ici, le lendemain ailleurs comme l'ont vécu - parfois avec difficulté - les riverains des quartiers Saint Ruf, de la Rocade ou des Grands Cyprès.

Le tramway doit aller jusqu'au Pontet , sur l'Ile Piot et rue de la République

Le président de l'association Atouts Tram était l'invité de France Bleu Vaucluse pour expliquer que la Déclaration d'utilité Publique prévoit un tracé qui conduit les deux lignes au rond point de Realpanier, jusqu’à l'ile Piot et rue de la République. Robert Fidenti plaide pour associer le tramway au train et repenser le bassin de vie en "métropole-jardin entre Arles et Orange". Robert Fidenti déplore que les politiques "restent sur le temps de leur mandat et de leur élection alors que ce projet se porte sur un e durée beaucoup plus longue".

"Le tramway est totalement payé par le versement transports des entreprises. Ça ne gène rien les autres investissements du Grand Avignon " Robert Fidenti, Atouts Tram

Robert Fidenti pointe aussi les "réticences sur les investissements liés au tramway". Le président de l'association Atouts Tram est indigné lorsque le "conseil communautaire du Grand Avignon adopte son budget en disant que le tramway est un projet qui limite les autres investissements du Grand Avignon. Le tramway est totalement payé par le versement transports des entreprises. Ça ne gène rien les autres investissements. Ce genre de discussion au Grand Avignon est une méconnaissance du dossier et la volonté d’utiliser l'argent du tramway à d'autres projets ce qui est totalement illégal".

Le chantier de la ligne Saint Chamand - Saint Roch se poursuit jusqu'en 2019.

L'émission Rue de la République reçoit le responsable du projet Eddy Leroux mercredi 5 avril à 18h30.