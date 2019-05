Le tramway d'Avignon doit être inauguré le 19 octobre

On en sait un peu plus sur le calendrier du futur tram d'Avignon. Il doit être inauguré le 19 octobre prochain, sous réserve de vérifications de sécurité.

Avignon, France

Le tramway d'Avignon devient de plus en plus concret. Il doit être inauguré officiellement le samedi 19 octobre. Patrick Vacaris, le président du Grand Avignon confirme cette date, sous réserve de vérification de sécurité.

En attendant la mise en service, le tram poursuit sa phase de tests. Ils reprennent lundi et pour trois semaines. Cette fois, il arpentera toute la ligne. Il s'agit entre autre de former les conducteurs et d'habituer les autres usagers de la route à sa présence.