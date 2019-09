Le tramway d'Avignon roulera dans un mois

Avignon, France

Dans un mois, le 19 octobre, le tramway roulera enfin à Avignon après trois ans de chantier. La Ligne 1 reliera le quartier Saint Chamand aux remparts Saint Roch en passant par la rocade et l'avenue Saint Ruf. Les essais du tramway ont commencé. On peut déjà voir circuler les rames sur les 5 200 mètres de la ligne T1.

Pas de tramway jusqu’à l’hôpital mais moins de pollution

Les habitants des quartiers autour du tramway attendent la mise en service parfois avec crainte comme Ali au snack du marché de la Rocade : "quand le tram va circuler, ça va être la cata avec les bouchons et les accidents de la circulation". Sur ce marché, Constant vend des ceintures et il apprécie car "le tramway, ça peut aider les gens qui n'ont pas les moyens". Cliente du marché, Marie Louise confie qu'elle ne prendra pas le tramway dans un mois : "il aurait fallu qu'il aille un endroit intéressant comme l’hôpital". Shaima est étudiante; elle habite sur la rocade et aurait voulu que le tramway traverse la ville pour aller "jusqu'à l'université ou Mistral 7". Jawad salue déjà le futur tramway car "il y aura moins de circulation et donc moins de pollution".

Au volant de son camion de livraison, Mohamed espère que le tramway changera le regard sur les quartiers : "la circulation va être difficile au début mais comme le tramway traverse les quartiers, les gens vont les voir davantage".

Un espace vert sur la rocade pour un mini-bus sur rail

Sur la rocade, le tramway a changé le paysage. Abdellah souligne que cette ligne T1, "ce n'est pas que le tramway qui passe, c'est un espace vert qui est créé". Devant les tilleuls replantés sur le tracé du tramway, Blanche soupire. Elle n'a pas de voitures mais _regrette déjà les bus car "ils étaient plus utiles que ce minibus sur rail !" Rabha aussi critique le tracé : "il y avait assez de bus. Le tram... Pff... Il va saint chamnd et il revient. Ca sert à quoi? ". Mais Rabha a conscience que le tramway va dynamiser l’activité économique : "j'envisage d'ouvrir un,e boutique on me dit que c'est bien de l'ouvrir ici parce qu'il y a le tram, les arrêts. C'est envisageable. Faut voir."_