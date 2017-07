Le tramway d'Orléans à l'arrêt pendant 6 semaines

Prenez vos précautions! A partir de lundi et pour 6 semaines la ligne A du tramway sera coupée au Sud d'Orléans. Plus aucune rame ne circulera entre les arrêts Tourelle-Dauphine et Hôpital de la Source. Un grand chantier est lancé pour refaire les voies au niveau du Zénith.

Jusqu'au 25 août, la ligne A du tramway d'Orléans ne fonctionnera pas entre Tourelles et La Source. Les rails seront remplacés sur 1200 mètres, notamment sur la zone engazonnée devant le parc des expositions et le Zénith. L'été dernier déjà, il y a eu des travaux de consolidation à cet endroit mais le chantier se tenait la nuit.

C'est un chantier colossal

Depuis son ouverture en novembre 2000, c'est la première fois que la ligne A du tram sera coupée sur une aussi grosse portion et autant de jours. Le chantier qui s'ouvre est colossal. Il s'agit de remplacer les rails entre les arrêts Basse-Mouillière et Zénith, et de consolider les attaches à la plate-forme du tramway. Dans les deux cas, c'est du matériel qui a été posé trop vite à l'origine et qui a mal vieilli d'où l'urgence et l'importance de tout refaire.

6 semaines de perturbation

Kéolis, le gestionnaire du réseau a prévu des bus de substitution mais il n'y aura pas de geste financier malgré les 6 semaines de perturbation. L'été prochain, la ligne fermera de nouveau pendant plus d'un mois pour poursuivre les travaux. Le budget des travaux est de l'ordre de 10 millions d'euros pour les deux ans. La ligne A est empruntée chaque jour par 45 000 voyageurs.

A l'issue de ces travaux en 2018, les rames pourront de nouveau circuler à 70km/heure dans ce secteur du Zénith. Aujourd'hui, elles sont limitées à 20Km/heure en raison de la fragilité des installations.