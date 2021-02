Le tramway de Brest bloqué par une panne électrique

La ligne de tramway de Brest (Finistère) est totalement bloquée depuis 18h mardi en raison d'une rupture d'alimentation électrique au nord de la ville. Le gel pourrait être en cause. Toutes les rames sont à l'arrêt et ne prendront plus de voyageurs avant mercredi.