Le tramway de Caen circulera dans 100 jours !

Caen, France

Dans 100 jours le nouveau tramway de Caen la Mer accueillera ses passagers. L'annonce a été faite ce jeudi après-midi. La livraison du tram va même s'effectuer avec un mois d'avance ! L'inauguration aura lieu au cœur de l'été : le 27 juillet prochain. Cela marquera la fin d'un chantier d'un an et demi qui aura été perturbé et retardé par des débordements liés aux manifestations de gilets jaunes. Mais les entreprises ont redoublé d'effort et ont aussi bénéficié d'une météo plutôt clémente pendant l'hiver.

Un mois d'avance

Pour l'heure le planning est respecté et 90% de la voie ferrée est posée. Les essais ont démarré en décembre dernier sur une partie du tracé. La formation des conducteurs se poursuit. 64.000 voyageurs seront ainsi transportés par jour par le nouveau tramway (contre 42.000 auparavant). La fin des travaux sera célébrée avec le grand public la journée du samedi 27 juillet 2019.