Le tramway de l'agglomération dijonnaise fête ses dix ans

Le tramway couleur cassis fête ses dix ans ! Dix ans que Quetigny est relié à la gare de Dijon et que Valmy est relié à Chenôve. Un moyen de transport qui s'est bien ancré dans le quotidien de chacun. Ce succès donne envie à d'autres communes de l'agglo de voir le tram venir jusqu'à eux. C'est le cas de Marsannay-la-Côte et de Chevigny-Saint-Sauveur par exemple. La métropole a d'ailleurs annoncé le lancement d'une étude pour l'extension du tramway.

Les usagers ne reviendraient pas en arrière

Même si certains ont le souvenirs des gros travaux engendrés par la mise en place du réseau, il ne regrette pas. " J'ai une voiture, mais je privilégie le tram, parce que c'est plus économique et puis plus écologique ", raconte Yveline, une habitante de Chenôve. Danielle, une voisine, ne pourrait plus s'en passer non plus. "J'aime bien le tramway parce qu'il ne fait pas de bruit et que l'on est bien assis, explique-t-elle. Parce que nous, au début, on roulait avec plein de bus, et c'était long, ce n'était pas bien." Certains en veulent encore plus. Comme Anne-Marie qui ne serait pas contre un développement du réseau. "Ce serait bien s'il allait jusqu'à Marsannay et aux centres commerciaux particulièrement !", demande-t-elle.

Une extension du T1 jusqu'à Chevigny-Saint-Sauveur ?

Cette question d'une extension du tram est dans les petits papiers de la Métropole qui vient de lancer une étude sur le sujet. Guillaume Ruet, le maire de Chevigny est candidat en tout cas. "Depuis l'arrivée du tram, la desserte en bus a été dégradée, détaille l'élu. On arrivait, avant 2012, avant l'arrivée du tram, à un bus qui faisait Chevigny-Dijon en 30 à 35 minutes. Aujourd'hui, on est plus proche des 45 minutes quand tout va bien, jusqu'à 1 heure quand c'est un peu plus compliqué." Une situation qui, évidemment, crispe les riverains de Chevigny. "Il y a matière et urgence à améliorer la situation", insiste le maire. Extension du tramway ou une autre solution d'ailleurs, il n'est pas fermé. Mais il faudra attendre. Les résultats de cette étude ne seront pas connus avant plusieurs années.