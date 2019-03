C'est le résultat d'un sondage de 20 Minutes. Le journal a sondé 15 000 internautes pour savoir celui qu'ils considèrent comme le plus beau tramway de France parmi une liste de douze grandes métropoles. Montpellier devance Strasbourg et Angers.

Le tramway de Montpellier est le plus beau de France ! C'est le résultat d'un sondage réalisé sur internet par le quotidien 20 Minutes dans les 12 grandes métropoles de l'hexagone.

15 000 internautes ont répondus. Les quatre lignes de tramway signées Elisabeth Garouste, Mattia Bonetti et Christian Lacroix ont récolté plus de 6200 voix et se sont positionnées devant les rames de Strasbourg (4600) et Angers (1500). Suivent Lyon, Bordeaux,Toulouse, Marseille, Nice, Grenoble, Nantes, Lille et enfin Paris (221 voix).

Un patchwork dans la ville

La France aime le tramway de Montpellier et les Montpelliérains aussi aiment les 4 lignes qui traversent leur ville : "C'est sans conteste le plus original, il est très coloré. Les hirondelles de la ligne 1, les fleurs de la 2 ou les coquillages de la 3 égaillent le quotidien et renvoie à la mixité, diversité qui caractérise bien Montpellier. On se régale à les voir se croiser devant la gare Saint Roch, c'est un joli patchwork" dixit des usagers.

Le tramway de Montpellier est-il vraiment le plus beau ? Oui selon les usagers!

En 2012 le New York Times avait qualifié le tram de Montpellier " le plus sexy d'Europe".

Plus de 300 000 voyageurs prennent le tramway chaque jour à Montpellier. On attend désormais la ligne 5 dont les travaux commencent dans quelques jours. Pour définir le design des futures rames de cette ligne 5 , un concours sera lancé dans les prochains mois. Il sera ouvert à tout public (scolaires, amateurs, artistes,...). Une préselection sera établie avant un choix définitif qui sera réalisé en concertation avec les habitants.