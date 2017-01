Le tramway de Tours lutte contre le froid

Cette semaine, les thermomètres affichent des températures négatives et dès lors que le mercure avoisine les zéros degrés. Les agents du tram sont sur le pied de guerre. Les 14 km de rames et de caténaires sont surveillé et entretenu en permanence pour éviter le gel.

Pendant cette période de froid intense, les équipements du tramway sont mal menés. Pour éviter le givre et l'arrêt complet du tramway de Tours, les agents Fil Bleu sont sur le pied de guerre.

Depuis le poste de commandement, trois agents surveillent l'évolution de la météo heure par heure, jour et nuit. Eugène est régulateur au PC basé au nord de Tours, il reçoit un bulletin météo plusieurs fois par jour.

Le plan grand froid

Quand on reçoit le bulletin météo, nous avons la température au point de rosée, la température de l'air ambiante, le taux d'humidité. En fonction de cela, s'il fait en dessous de zéro et qu'il y a un fort taux d'humidité, nous déclenchons le plan "grand froid"

Poste de commandement du tramway de Tours © Radio France - Morad Djabari

Le plan grand froid est déclenché lorsqu'il y a un risque de gel accru sur les rames et les caténaires. Des actions préventives sont prévues sur la ligne de tramway dirigé par Philippe Ferrera, le responsable maintenance.

Sur la partie d'alimentation électrique par le sol entre la station Choiseul et la gare de Tours, on va verser du glycol, le même liquide que l'on met sur les avions afin d'éviter que le gèle apparaisse.

Ordinateur de contrôle de la ligne de tramway de Tours © Radio France - Morad Djabari

Les appareils d'aiguillages ont un système de chauffage intégré pour éviter qu'ils soient gelés. Ils sont activés depuis le poste commandement comme pour les caténaires, elles sont mises en permanence sous tension ce qui permet de laisser en chauffe la caténaire et éviter qu'elles gèlent.

En plus de cela, un tramway circule durant toute la nuit afin d'éviter la formation de givre sur les 14 km de ligne.