Le tramway niçois fête ses 15 ans

Le tramway est arrivé il y a 15 ans à Nice. La ligne 1 permet de relier le nord de la ville à l'hôpital Pasteur. Chaque jour 100.000 personnes prennent cette ligne. Le tram a changé la vie des Niçois. Pour Fleur, maman de trois enfants, "le tram c'est pratique, je n'ai pas de voiture et je peux tout faire en tram, emmener mes enfants à l'école, aller travailler et faire mes courses".

Nice compte aujourd'hui trois lignes et le réseau va encore s'étoffer

Aujourd'hui, il y a trois lignes de tramway à Nice. La ligne 1 entre la station Henri Sappia et l'hôpital Pasteur, la ligne 2 entre le port et l'aéroport et la ligne 3 entre l'aéroport et Saint-Isidore.

Deux nouvelles lignes sont en projet. Elles permettront d'aller de Nice à Cagnes-sur-Mer via Saint-Laurent-du-Var. Et une 5e ligne entre Nice et Drap, via Saint-André-de-la-Roche et La Trinité. Grâce à cette 5e ligne, le quartier de l'Ariane sera enfin desservi.

La ligne 4 devrait être mise en service d'ici 2026. Les premiers trams pour desservir l'Ariane sont attendus fin 2025-début 2026.