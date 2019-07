Le tramway perturbé à Bordeaux en raison de travaux estivaux

Keolis profite de l'été pour faire des travaux sur le réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole. Les lignes A et C du tramway sont concernées. Le point sur les perturbations à prévoir.

Les tram C et A seront concernés par ces travaux.

Bordeaux, France

Chaque année, les vacances sont propices aux grands chantiers pour l'exploitant du réseau TBM Keolis. Du 17 juillet au 9 août, les travaux concerneront le tram C, déjà fortement perturbé depuis la mi-mai suite à l'incendie du parking des Salinières. Cinq stations de plus seront fermées au nord de la ligne. Le tram ne circulera pas entre la gare Saint Jean et Grand Parc, mais des bus de substitution passeront toutes les cinq à dix minutes.

Les travaux sur la ligne C du tramway pour l'été 2019. - Keolis

Ces travaux doivent permettre de rénover le rail sur la place Paul Doumer, et aménager une zone de manœuvre sur la place des Quinconces pour préparer l'arrivée de la future ligne D.

Une fois ce chantier terminé, la ligne C restera coupée entre la gare St Jean et Quinconces au moins jusque septembre, toujours à cause de l'incendie des Salinières.

Les travaux sur la ligne A du tramway pour l'été 2019. - Keolis

Sur la ligne A, les travaux de maintenance des rails débutent en août. La ligne A sera interrompue du 5 au 23 entre Gaviniès et Saint-Augustin. Deux stations seront donc fermées. Là encore, vous pourrez prendre un bus à la place, ou marcher quinze minutes.