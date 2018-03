Seine-Saint-Denis, France

La galère pour les usagers du tramway T1. La ligne est totalement interrompue entre Saint-Denis et Bobigny lundi. Et ce n'est pas sur que le trafic reprenne mardi. Un camion a arraché la ligne aérienne de contact, des câbles électriques qui alimentent le tramway. Aucun tramway ne circule plus entre la Gare de St Denis et Maurice Lachâtre. Des bus de substitution ont été mis en place.

[Incident du 05/03] Le trafic est interrompu entre Gare de St Denis et Maurice Lachâtre suite à l’arrachage par un camion de la ligne aérienne de contact. Pas de reprise aujourd’hui #RATP#T1pic.twitter.com/IkrjFrzmxn — T1 RATP (@T1_RATP) March 5, 2018