Le Transall prend sa retraite

En bleu, blanc, rouge, ce transall repeint pour l'occasion est attendu par une centaine de soldats venus assistés à cette dernière étape de la tournée d'adieu.

Regroupés sur le tarmac de la base aérienne 105 d'Evreux, la maison mère du transall, sous un vent glacial et la grêle intermittente, ils sont impatients.

Avant l'arrivée du transall de la tournée d'adieu, le Commandant Vincent, pilote de Transall nous fait visiter un appareil au sol sur le tarmac.

Pour lui, le transall est "un véritable 4x4", robuste et capable d'atterrir sur des sols parfois très difficiles.

La soute est immense, spacieuse et modulable. On peut transporter des soldats en mettant des strapontins et les enlever pour larguer du matériel. On aperçoit des autocollants des diverses compagnies passées par là. Et il y en a eu, puisque le transall est en service en 1963, il y a 59 ans.

Soute d'un Transall © Radio France - Milena Aellig

On passe dans le cockpit qui ressemble a un décors de film: il y a des boutons et des leviers absolument partout mais pas un seul écran. Tous les murs sont tapissés d'isolants gris, ce qui donnent un aspect artisanal à cet ensemble. Quatre sièges dans ce poste de pilotage : deux pilotes, un mécanicien et un navigateur qui s'occupe de la trajectoire.

Le poste de pilotage d'un transall © Radio France - Milena Aellig

Soudain, on entend le bruit assourdissant d'un mirage 2000, venu accompagner son gros compagnon de 40 mètres d'envergure (entre les deux ailes), 12 mètres de haut et 32 mètres de long.

Il atterri en douceur malgré le vent de côté de près de 20 nœuds et c'est un grand moment d'émotions pour de nombreux soldats.

Le Major Jacques, avionique sur cet avion pendant 33 ans :

C'est toute ma vie ! A chaque fois qu'on voit l'avion voler, on se dit qu'on accompli des miracles... Je dirais que c'est la fin d'une histoire...

Les militaires s'affairent pour décharger la soute bien pleine de l'appareil : valises et matériel divers. C'est alors qu'on voit apparaitre Choupi, un petit lion en peluche, mascotte de la tournée, me confie un militaire. Puis une maquette de transall.

Le transall de la tournée d'adieu, peint en bleuc blanc et rouge pour l'occasion © Radio France - Milena Aellig

Le Capitaine Quentin a eu l'honneur de piloter le transll bleu blanc rouge pour cette dernière étape de la tournée, entre Orléans et Evreux.

Je m'en souviendrais toute ma vie de ce vol. C'est une page qui se tourne pour moi.

Mais pas seulement pour lui puisque presque tous les soldats, quelle que soit leur armée de rattachement, ont été transportés dans un transall... Et y ont parfois rendu leur déjeuner ! Car il le reconnait "le confort est spartiate... mais c'est aussi ce qui fait son charme."

Le transall sera remplacé par des avions plus modernes comme des C-130 J ou des A400M, plus imposants encore dans leurs dimensions et surtout plus automatisés. Et la flotte de transall prendra sa retraite dans divers musées du territoire pour continuer à faire rêver les passionnés.