Le transport à la demande "Allobus" évolue dans l'agglomération d'Elbeuf

Le réseau Allobus change de version, pour la rentrée 2021. Le service de transport à la demande, disponible dans les communes les moins peuplées de l'agglomération d'Elbeuf, passe d'un système de lignes, à un système de zones.

Quatre découpages ont été réalisés : la Zone 1 (Oissel et Orival), la Zone 2 (Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière, Freneuse, Cléon et Saint-Aubin-les-Elbeuf), la Zone 3 (Saint-Pierre-les-Elbeuf) et la Zone 4 (La Londe). Terminées les lignes fixes et les horaires prédifinis : les bus peuvent couper, sans suivre tous les arrêts, à la clef un potentiel gain de temps. L'usager peut aussi demander un horaire de départ ou d'arrivée. En cas d'autres passagers sur la ligne, le conducteur passe alors les chercher sur l'un des arrêts prévus.

Des points d'échange pour rejoindre les autres zones ou les lignes régulières

Trois points d'échange sont mis en place : Champ de Foire, Pôle multimodal d'Oissel et Eglise Saint-Jean. Ils permettent soit de rejoindre une ligne régulière de transport en commun, ou bien changer de zone, le pôle multimodal d'Oissel desserre la gare SNCF, la ligne F3 ou la Zone 2 par exemple. La carte, ci dessous, est aussi disponible sur le site internet du réseau Astuce.

La nouvelle carte du réseau de transport Allobus dans l'agglomération d'Elbeuf. - TAE

Au total, sept minibus, d'une capacité de 20 places, sont déployés en fonction des besoins, plus un dédiés aux personnes à mobilité réduite. Ils tournent du lundi au samedi, de 7h à 19h30. Les réservations se font par téléphone, au 02 32 96 51 51 ou sur internet, jusqu'à une heure avant le départ. L'usager doit être à son arrêt au moins 5 minutes avant le départ.

Le samedi, plus de bus entre Elbeuf et Rouen

Le réseau TAE a également annoncé ce mercredi l'arrivée de huit nouveaux bus électriques, ce qui porte à 12 la flotte. La Métropole renforce également la fréquence des lignes F et 32, qui relient Elbeuf à Rouen le samedi, lorsque les transports en commun sont gratuits, car le nombre d'usagers est en augmentation. Sur la F, un bus passera toutes les 15 minutes de 10h30 à 17h30, contre 20 jusqu'ici. Sur la ligne 32, ce sera toutes les 20 minutes, contre une demi heure auparavant.