L'entreprise DHL est spécialisée dans le transport de colis à l’international. Son dépôt située à Saint-Just-Saint-Rambert est le plus grand de Loire et de Haute-Loire. À Noël l'entreprise voit ses commandes bondir. Elle adapte ses moyens pour répondre à la demande.

1000 colis livrés par jour à Noël

C'est la dernière ligne droite pour vos achats de Noël. L'entreprise DHL située à Saint-Just-Saint-Rambert, est spécialisée dans la livraison de colis. L'entreprise est particulièrement sollicitée en cette fin d'année. "Chez DHL, il y a plusieurs pics saison, l'un des plus importants est la période de Noël" confie Christophe Festaz le responsable de l'agence. "Habituellement le géant de la livraison reçoit 700 colis hebdomadaires. À Noël, 1000 colis par jours sont livrés." À partir du 15 novembre beaucoup de particuliers commandent leurs colis sur internet, et toutes les sociétés, essentiellement d'Asie, nous envoient leurs marchandises. On a une importation d'Asie qui double en ce moment" explique le directeur de l'agence. Pour absorber cette quantité de travail, six camions sont mobilisés en Haute-Loire, c'est deux de plus que d'habitude. En Loire c'est dix-huit camions qui partent sur les routes tous les jours au lieu 14" d'après Christophe Festaz.

30% de commandes supplémentaires à Noël

Geoffrey qui s'occupe de toutes les opérations d'importation et exportation remarque "une nette hausse des commandes car il y a 30% de commandes supplémentaires chez les particuliers" à Noël. La livraison est alors plus délicate car il faut que le client soit à son domicile. S'il n'est pas chez lui les livreurs doivent trouver une autre solution. S'ils ne peuvent pas laisser le colis au voisin, ils le déposent dans un point colis. Son collègue David "travaille plus parce qu'il y a davantage de colis. DHL livre exceptionnellement les samedis pour satisfaire les clients à Noël.