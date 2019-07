Le Triathlon de Marseille: attention aux interdictions de circulation

Le week end des 20 et 21 juillet a lieu le Triathlon de Marseille. Conséquence, tout le secteur des Plages du Prado et de la Corniche est concerné par des interdictions de stationner et de circuler. Embouteillages garantis!

Marseille, France

C'est samedi à 7h du matin que sera donné le départ du Swim Run Urbain (15kms de course à pied et 4kms de natation) , depuis le Mucem pour rejoindre les plages du Prado, via le Vieux Port, Endoume, Bompard, le Roucas Blanc et la Corniche Kennedy. Les coureurs sont censés évoluer sur le trottoir mais la ville a tout de même pris des arrêtés de circulation entre 6:30 et 12:00 dans le secteur du Vallon des Auffes et du Parc Valmer, au moment du passage des athlètes.

Attention, circulation difficile dimanche

Mais c'est dimanche que cela se complique. Interdiction de circuler dès 4h30 du matin et jusqu’à 15h, sur tout le parcours emprunté par les coureurs et les cyclistes, la Corniche Kennedy depuis les Catalans, et jusqu'au rond point du David, puis l'Escale Borely, boulevard Michelet, route de Luminy. Le col de la Gineste est fermé lui jusqu'à 12h30, dans le meilleur des cas... Comme les sorties du tunnel Prado sud sur le Prado et le boulevard Michelet. Des déviations et des "cisaillements" seront mis en place pour vous aider à traverser le parcours Bd Michelet et Avenue du Prado, mais à certains moments et certains endroits seulement.

pour le stationnement, gare à la fourrière!

Mais en amont de la course, attention également au stationnement. Dès samedi soir 20h et jusqu’à dimanche 15h , stationnement interdit sur la corniche, entre le vallon de l’Oriol et l’Escale Borely, le rond point de Mazargues, et dans la continuité, l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et la route qui mène au col de la Gineste. Fourrière garantie! Toutes les infos sur www.triathlondemarseille.com