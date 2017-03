Le tunnel de Baza rouvrira le 27 Mars

Le tunnel de Baza a été inauguré ce lundi après cinq mois de travaux. Il dispose désormais des nouvelles normes édictées après la catastrophe du Mont-Blanc.

Le 26 Mars 1999, 39 personnes perdaient la vie dans la catastrophe du Mont-Blanc. L'Etat en a tiré les conséquences en édictant de nouvelles normes pour les tunnels de France longs de plus de 300 mètres. Le tunnel de Baza, 330 mètres est l'un des derniers a être mis aux normes.

Des équipements de sécurité indispensables

Des caméras reliées au centre de contrôle de Clermont-l'Hérault (Hérault) ont été installées tout au long du tunnel. Ces caméras intelligentes analysent le trafic en temps réel 24H/24 et détectent tout ralentissement de la circulation. Par ailleurs, une galerie d'évacuation des automobilistes a été creusée, elle débouche au-dessus du tunnel via 65 marches et permet de quitter l'ouvrage facilement à 160 mètres de chacune des entrées.

La galerie d'évacuation du tunnel de Baza située au milieu de l'ouvrage © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un chantier important

Les travaux ont coûté six millions et demi d'euros. C'est un des chantiers les plus importants sur cette nationale 102 de ces dernières années. Les albénassiens vont pouvoir utiliser sans problème le rond-point des écoles un peu perturbé par les déviations mis en place depuis le 20 Octobre.

Le tunnel de Baza refait à neuf © Radio France - Pierre-Jean Pluvy