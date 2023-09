Le tunnel de Foix sur la N20 fermé pendant 25 nuits jusqu'en mars 2024

C'est un passage stratégique pour rejoindre l'Andorre, en particulier, et tout le sud de l'Ariège depuis Toulouse. Le tunnel de Foix, inauguré en 2004 et long de plus de deux kilomètres, sera fermé à la circulation pour des travaux d'entretien et de maintenance au cours des nuits suivantes de 20h30 à 06h00 :

deux nuits du 13 au 15 septembre,

quatre nuits du 18 au 22 septembre,

quatre nuits du 25 au 29 septembre,

quatre nuits du 02 au 06 octobre,

quatre nuits du 09 au 13 octobre,

deux nuits du 15 au 17 novembre,

une nuit du 22 au 23 novembre,

une nuit du 29 au 30 novembre,

une nuit du 6 au 7 décembre,

deux nuits du 13 au 15 décembre,

deux nuits du 17 au 19 janvier 2024,

deux nuits du 14 au 16 février,

deux nuits du 13 au 15 mars.

La circulation sera déviée dans les deux sens sur les RD 919 et RD 117, dans la traversée de Foix.