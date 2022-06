Le tunnel de la Comédie définitivement fermé au trafic de transit à Montpellier

La révolution de la circulation commence ce lundi 27 juin à Montpellier avec la fermeture du tunnel de la Comédie pour le transit et la fin des voitures sur l'avenue Clémenceau où commencent les travaux de la ligne 5 du tramway.

Un tunnel ouvert en par Georges Frêche alors maire de la ville de Montpellier au moment où les voitures devenaient interdites sur la place de la Comédie elle-même "L'intérêt est double. D'une part, il permet la circulation au centre ville. Il permet aussi l'opération d'urbanisme puisqu'il permet de faire de la place de la Comédie la plus grande place piétonne d'Europe, qui sera terminée au printemps." disait-il en 1985

Vous ne pouvez plus utiliser les quartiers comme des raccourcis

27 ans après, le tunnel ferme donc sous l'impulsion de la fille de Georges Frêche, Julie Frêche. La métropole de Montpellier veut désengorger le centre-ville des voitures et limiter leur accès. Montpellier est la 5e ville la plus embouteillée de France et l'ennemi est tout trouvé pour Julie Frêche, l'adjointe en charge des mobilités à la ville et la Métropole de Montpellier. "Le plan de circulation de la ville est finalement sous le joug des GPS et des algorithmes, avec la logique finalement de l'itinéraire le plus court. Il faut apaiser les quartiers et sortir la circulation de transit des quartiers. Aujourd'hui, les applications GPS pour passer les voitures dans des axes qui ne sont pas faits pour accueillir la circulation de transit, ce sont des rues qui sont faites pour que les écoliers aillent en sécurité à l'école, pour que les riverains aillent dans les commerces de proximité, en sécurité, à pied, à vélo ou même en voiture, mais avec une logique de destination. Et vous pourrez continuer toujours à circuler dans la ville pour vous rendre chez vous, vous rendre dans un parc, dans un commerce de proximité. Mais vous ne pourrez plus utiliser les quartiers comme étant des raccourcis."

Depuis ce lundi matin, il n'est plus donc possible de passer par le tunnel sauf pour aller se garer au parking. Au feu tricolore de la place Saint-Denis, les automobilistes sont partagés.

"C'est le bordel. Je fais des livraisons, je livre au centre ville, on nous empêche de travailler. Il n'y a pas d'autre mot à dire." "C'est compliqué. Il faut passer par l'extérieur. Je suis un infirmier, je me déplace beaucoup. Du coup, je vais regarder quel est le trajet qui va être proposé." "On va devoir faire le tour ou passer par les petites rues. Ça va nous rajouter des fois une demi heure." "Je dis que c'est très bien, c'est très bien parce que on aura un centre ville génial, propre et tout. Bravo le maire !"

"Nous sommes tous inquiets, les gens ne vont-ils pas déserter le centre ville ?"

Cette fermeture du tunnel de la comédie au transit entraine beaucoup d'inquiétudes auprès des commerçants de la place Saint-Denis, même s'il y aura des avantages admet Véronique Sorrent, la boulangerie sandwicherie La Babote, juste à côté des Halles Laissac. "Je suis d'accord sur le principe. La rue ne me rapporte rien à part de la pollution et du bruit. Après les commerçants, on est très inquiets de la fréquentation du centre ville parce que ça va devenir peut être impossible pour les clients. Tout le monde n'est pas prêt à venir en trottinette ou en vélo ou à prendre les transports en commun. Ça fait partie de la démocratie de pouvoir choisir son moyen de transport. Donc on est tous inquiets, on pourra aller au parking. Mais je me demande s'il y a encore des gens qui vont pas préféré aller à l'extérieur de la ville. Donc on va tous risquer d'en souffrir."

Le coup d'envoi des travaux de la ligne 5 du tram a été donné ce lundi matin sur l'avenue Clémenceau - Nicolas Perez

"On va enfin pouvoir respirer dans cette avenue"

Avec le début des travaux sur la ligne 5, l'avenue Clémenceau est désormais fermée à la circulation des voitures. Jean-François et Sylvain habitent sur l'avenue depuis des années et ils sont ravis que les voitures ne passent plus. "Ça va être mieux parce que, en fait, on ne peut pas aérer dans la journée parce qu'on sent la pollution qui rentre. Quand vous aérez et que vous sentez des gaz d'échappement qui entrent dans votre appartement, vous dites que c'est une très bonne mesure et que c'est aux gens de s'adapter avec intelligence. Ca va nous changer la vie et on va pouvoir. On va pouvoir marcher, circuler tranquillement parce que c'est devenu quand même parfois un peu dangereux. Il y a des gens qui roulent un peu vite, qui se lâchent."

"On n'a pas le choix, on va être obligés de déménager"

Redda Bakali, la patron du Garage BR auto Clémenceau sur l'avenue est en revanche très inquiet pour l'avenir de son entreprise. "Ça va être compliqué pour nous de travailler, tout simplement. On peut avoir une dizaine de véhicules qui rentrent par jour. Pour l'instant, on nous dit qu'on peut accueillir notre clientèle, mais on ne sait pas vraiment. Il va y avoir une déviation. Là, on est un peu dans le flou encore. On cherchait à déménager. Il y avait la Cci qui devait nous présenter des locaux, mais ça s'est arrêté net. On n'a pas eu de présentation de locaux et pas de solution pour le moment. On était bien ici, mais on n'a pas le choix, donc on va être obligés de partir."

Après l'avenue Clémenceau et le tunnel de la Comédie, c'est l'avenue Albert Dubout et le rue Léon Blum qui fermeront dans le courant de l'été.

Un numéro vert est ouvert pour répondre à vos questions 0 800 340 707. Toutes les infos sur le nouveau plan de circulation sont ici

