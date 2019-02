Le tunnel de Saint-Béat en Haute-Garonne fermé à la circulation

Si vous vous rendez en Espagne par la N125 ce week-end, vous devrez obligatoirement traverser Saint-Béat. Le tunnel qui contourne ce village de Haute-Garonne est fermé à la circulation depuis le début de semaine. Les capteurs qui détectent les véhicules hors gabarit ne fonctionnent plus.

Saint-Béat, France

Impossible de prendre le tunnel qui contourne Saint-Béat ce week-end. Les détecteurs censés capter les véhicules hors gabarit ont été dégradé.

Habituellement lorsqu'un camion dépasse les 4,30 m de hauteur, son conducteur est alerté par des panneaux lumineux lorsqu'il s'approche de l'édifice. Ils lui lui indiquent de prendre un autre itinéraire. S'il persiste, l'accès au tunnel se ferme automatiquement.

Des déviations mises en place

L'objectif est d'éviter que des poids lourds n'endommagent la structure et les équipements mettant en danger la vie des automobilistes.

En attendant la réouverture du tunnel et la remise en service des capteurs, tout le trafic est dévié jusqu'à nouvel ordre sur le village traversé par la N125. Seuls les poids lourds longs de plus de 8 mètres sont redirigés depuis les giratoires de Chaum et du Sériail à Fos.

Le tunnel de Saint béat a été inauguré au mois d'avril 2018. Il permet de dévier les 800 camions qui traversaient avant le village.