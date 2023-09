Le tunnel du Mont-Blanc va fermer plus de deux mois à partir du 16 octobre

C'était annoncé, les dates sont désormais connues. Le tunnel du Mont-Blanc va fermer totalement pour travaux durant 9 semaines, à compter du lundi 16 octobre 8h, au lundi 18 décembre 22h, annoncent ce mercredi dans un communiqué les deux sociétés nationales concessionnaires du tunnel, la française ATMB et l'italienne SITMB .

Il s'agit notamment de remplacer les éléments de dalle dans la portion centrale du tunnel, ainsi que les 76 accélérateurs sur la voûte, des opérations de maintenance prévues de longue date. "En plus du remplacement des accélérateurs, cette fermeture sera utilisée pour la réalisation de travaux préparatoires de sciage de dalles en prévision des prochains changements de dalle en 2024", précise le communiqué.

En raison de l'éboulement en Maurienne et des conséquences sur la gestion du trafic alpin, le chantier-test de rénovation de la voûte a quant à lui été reporté à 2024.

Quelle conséquence pour les abonnements ?

"La date d’échéance de tous les abonnements (10 ou 20 passages) en cours de validité à la date du début du chantier de rénovation de la voûte du tunnel (16 octobre 2023) sera prolongée de 3 mois. Le prolongement de la date de validité sera effectué de façon automatique. Il ne sera donc pas nécessaire d'envoyer une demande spécifique de prolongement."

"Le calendrier complet des interruptions totales de la circulation, incluant les fermetures de nuit en semaine, programmées dans les quatre derniers mois de 2023, est disponible sur le site du tunnel du Mont-Blanc , ainsi que sur l'application TMB Mobility."

Quels itinéraires alternatifs pour les poids-lourds ?

La carte des itinéraires alternatifs, établie par la préfecture de la Haute-Savoie et celle de la Région vallée d’Aoste est disponible sur le site du tunnel du Mont-Blanc . La Savoie et le Piémont italien seront évidemment impactés par la fermeture du tunnel du Mont Blanc. "On estime qu'environ 90% des poids lourds se dirigeront vers le Tunnel du Fréjus en Savoie, alors que les véhicules légers se répartiront, selon des origines-destinations, entre le Grand-Saint-Bernard, le Fréjus et les cols alpins".