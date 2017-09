Le tunnel du Roux ne rouvrira pas dimanche comme prévu

Le tunnel qui permet d'accéder à Saint-Cirgues-en-Montagne est en travaux depuis le 9 Mai. Il devait rouvrir ce dimanche.

C'est en réalisant les tests de remise en route que les ingénieurs ont découvert le problème. L'une des portes qui commandent l'entrée aux deux extrémités de l'ouvrage ne fonctionne plus. Or ces portes sont essentielles. Elles permettent d'interdire l'entrée ne cas d'accident à l'intérieur de l'ouvrage. Il est donc impossible de rouvrir l'ouvrage à la circulation avant de résoudre ce problème.

Un problème de fibre optique

Selon les ingénieurs, la fibre optique qui court le long du tunnel et commandent l'ouverture des portes aurait été endommagé ou sectionné. Il faut donc maintenant déterminer l'endroit précis où ce câble a été abimé, puis le réparer. On devra connaître lundi la nature des travaux et donc leur durée. Mais le tunnel devrait rester fermé encore quelques jours.