Le tunnel Jenner rouvre au Havre après un an de travaux pour améliorer la sécurité

Le tunnel Jenner rouvre vendredi 21 décembre au Havre à 6 h. Ce tunnel qui permet de relier la ville haute à la ville basse était fermé depuis un an pour travaux. Le principal objectif était de le conformer aux nouvelles normes de sécurité mises en place après la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, qui a fait 39 morts en 1999.

Nouveau système de détection d'incendie, éclairage, signalétique... tout le dispositif de sécurité a été repensé : "On a totalement renouvelé et complété le dispositif de ventilation et de désenfumage, et les dispositifs de détection automatique d'incident. Il y a des caméras équipées de logiciels programmés pour détecter l'intrusion de piétons, la présence de fumée ou de véhicule arrêté par exemple" détaille François Forterre, en charge du projet pour la communauté d'agglomération (CODAH).

Les piétons et poids-lourds interdits de tunnel

Les changements ne concernent pas seulement les voitures. Désormais, les piétons n'auront plus le droit d'emprunter le tunnel : trop dangereux, explique Hubert Dejean de la Batie, le vice-président de la CODAH en charge des grands équipements : "La réglementation nationale depuis l'accident du Mont-Blanc interdit les piétons dans les tunnels, car la vitesse de propagation des fumées mortelles ne permettent pas à un piéton de s'en sortir."

Il faudra donc contourner le tunnel, un itinéraire piéton a été aménagé. Vous pouvez aussi prendre le tramway : le prix du billet de tramway a été réduit : il ne vous en coûtera que 50 centimes par traversée. Si vous essayez quand même d'entrer à pied, les nouvelles caméras chargées de détecter les débuts d'incendie et les intrusions risquent bien de vous repérer, et de prévenir la police. Vous risquez une amende de 38 euros. Les poids-lourds sont également interdits de tunnel, ainsi que les véhicules d'une hauteur supérieure à 2,7 mètres.

Les vélos mieux protégés

Le tunnel reste par contre ouvert aux vélos, désormais séparés des voitures par la voie réservée aux véhicules de secours. Des changements que salue Alexis Leclerc de l'association de cyclistes La Roue libre : "Avant c'était un trottoir, le sol était plein de trous. Là c'est exclusivement réservé aux cyclistes, comme c'est une piste cyclable, le revêtement est impeccable, donc on est en toute sécurité !"

Avant sa fermeture en janvier 2017, le tunnel Jenner accueillait dix milles voitures par jour et jusqu'à 250 vélos.

