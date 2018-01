Le tunnel Prado-Carénage est fermé à la circulation dans les deux sens à Marseille à cause d'un incendie dans le système d'aération. Il y a plus d'une heure de bouchon sur l'autoroute A55. Les marins-pompiers sont sur place.

Marseille, France

Le tunnel Prado-Carénage, le tunnel Prado-sud et le tunnel Louis Rège sont fermés ce lundi soir à la circulation dans les deux sens à Marseille (Bouches-du-Rhône) à cause d'un dégagement de fumée provoqué par un incendie dans une usine d'aération qui traite l'air à l'intérieur du tunnel, a-t-on appris auprès de la direction du tunnel Prado-Carénage.

Plus d'une heure de bouchons

La fumée a été signalée par des automobilistes sur France Bleu Provence vers 18H30. Il n'y pas de blessés. Plus aucun véhicule ne se trouve à l'intérieur du tunnel. Mais comptez plus d'une heure de bouchons sur l'autoroute A 55 pour rentrer dans le tunnel par la Joliette. Un ralentissement est également signalé entre la Pomme et Pologne sur l'A 50.

L'électricité doit être coupée le temps des vérification. Les marins-pompiers de Marseille sont sur place.