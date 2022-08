" Le tunnel sous la voie Mathis sera livré courant 2024" Gaël Nofri

La nouvelle gare SNCF Nice Saint-Augustin sera en service ce jeudi 1er septembre. Elle remplace la vieille gare située à 500 mètres. Mais ce n'est pas le seul projet en cours à Nice, ce mardi 30 août, Gaël Nofri l'adjoint au maire de Nice délégué à la circulation, au stationnement et à la logistique urbaine était l'invité France Bleu Azur à 7h45.

" Il y aura finalement six mois de retard"

Il assure que le tunnel sous la voie Mathis sera livré en 2024. " Il y aura au final six mois de retard lié à des problèmes de réseaux, des impondérables de chantier habituels, mais je vous rappelle que ce chantier date de 1962 et donc nous allons y arriver et ça va permettre aux automobiliste de gagner neufs minutes sur le temps de trajet, et moins de pollution" assure sur France Bleu Azur Gaël Nofri l'adjoint au maire de Nice délégué à la circulation, au stationnement et à la logistique urbaine. Il annonce que la ligne 4 du tramway qui ira de Nice à Cagnes-sur-Mer sera elle livrée en 2016.