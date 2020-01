Le Uber mayennais s'appelle Robert !

Département Mayenne, France

Alors, évidemment et pour commencer, pourquoi Robert ? Pourquoi ? : "quand les clients entendent Robert, le chauffeur Robert, ça rassure. C'est très, très français comme nous" répond Osmane Sarhane. Un malicieux clin d'oeil. Cet ancien chauffeur Uber en région parisienne et son frère viennent de démarrer leur activité : "j'ai bien vu qu'il y avait un problème de transport ici. Moi qui aime bien sortir le week-end, j'appelais des taxis, aucune réponse. J'étais donc obligé de marcher, beaucoup marcher".

Depuis le démarrage du service, il y a quelques jours seulement, de nombreux Mayennais ont déjà fait appel à Robert : "on doit être à 80 courses. On ne ne pensait pas que ça allait démarrer aussi fortement. Tous les clients sont satisfaits". Robert dispose pour l'instant de deux voitures haut de gamme. Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça ne concerne pas que l'agglomération lavalloise. On peut aller et venir sur l'ensemble de la Mayenne et au-delà raconte l'autre fondateur de la société, Zakarya Sarhane : "vous n'avez qu'à réserver, le chauffeur arrive et vous dépose à l'endroit que vous avez choisi. Si vous avez un vol de dernière minute à attraper à Nantes ou à Tours par exemple, c'est possible".

Les deux frères assurent que Robert est moins cher qu'un taxi, pas de supplément bagages, niveau de confort plus élevé. Une saine concurrence disent-ils.

