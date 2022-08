Le vélo comme nouveau moyen de déménager dans le centre-ville de Dijon

C'est l'été, la saison des déménagements et certains choisissent le vélo pour déplacer leurs meubles. A Dijon, l'entreprise Tout en vélo propose ce service dans toute la ville, et notamment dans le centre piéton où les vélos passent plus facilement. Montez dans la remorque, on vous emmène.

Vous les croisez peut-être dans le centre-ville de Dijon avec leurs remorques pleines de colis : l'entreprise Tout en vélo proposent différents services, uniquement avec des vélos (comme son nom l'indique), dont des déménagements. Depuis la création de l'entreprise il y a deux ans, cinq ont été réalisés mais les fondateurs voudraient développer cette activité. En plus de l'aspect écologique, le vélo peut s'avérer pratique dans des endroits comme le centre-ville de Dijon, difficilement accessible aux camions de déménagement.

On retrouve Anabelle Barbier et Tony Simon, les fondateurs de l'entreprise pour un déménagement dans le centre-ville de Dijon. Un petit déménagement : deux vélos et donc deux remorques suffiront. C'est parti pour quelques allers-retours jusqu'au troisième étage de l'immeuble, une habitude qu'il a fallu prendre car aucun des deux n'est déménageur de profession : "j'ai quand même déménagé trente-cinq fois dans ma vie", précise Anabelle. "Comme le vélo est ma passion et le déménagement un fait, je me suis dit qu'on pouvait tenter", voici donc la genèse de l'activité de l'entreprise.

C'est du Tetris !

Premier meuble à transporter, un frigo, facile explique Tony : " c'est moins compliqué qu'un lave-vaisselle ou une machine à laver. Il faut juste répartir le poids, pour qu'il n'y en ait pas trop sur l'attache. C'est du Tetris ! ". En tout, la société a six remorques et chacune peut transporter jusqu'à 300 kilogrammes. Lorsqu'un seul chargement ne suffit pas, les déménageurs font les allers-retours. Petite subtilité du vélo : il faut absolument tout sangler pour éviter la chute dans les virages : "surtout que la hauteur est plus importante que le plateau donc il faut sécuriser". Le frigo et les autres meubles arriveront à bon port, juste avant la pluie.

Pourquoi déménager en vélo ?

La plupart des déménagements effectués par l'entreprise se font dans le centre-ville de Dijon ou dans les quartiers alentours, où le vélo prend tout son avantage : "on peut se déplacer dans des zones pas ou peu accessibles avec des camions", explique Anabelle Barbier. Pas besoin de place de stationnement, ni d'autorisation de la mairie pour passer les bornes du centre-ville. Pas besoin non plus de régler la main-d'œuvre ou le carburant. En revanche le vélo a quelques désavantages : la pluie par exemple, même si il est possible d'installer des bâches. La principale limite, c'est la distance entre les deux logements : "Tout est possible, mais comme nous sommes payés à l'heure et que les remorques peuvent porter 300 kilogrammes, au bout d'un certains temps, ça ne vaut plus le coup. Le plus avantageux, c'est de déménager d'un quartier à un autre", précise Tony Simon.

Tout peut tenir sur les remorques ! Jusqu'à 300 kilo de chargement - Anabelle Barbier