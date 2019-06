Le vélo électrique arrive à Évreux pour un euro par jour

Évreux, France

Des vélos à assistance électrique en location, c'est le test que l'agglomération Évreux Portes de Normandie lance à partir de ce vendredi 21 juin. "Des vélos plutôt typés ville" détaille Bruno Percheron, le directeur de Transurbain, chargé de la commercialisation de cette nouvelle offre Véloo, avec deux O, comme les roues du vélo.

Pour monter les côtes de l'agglomération, ça va apporter une énergie supplémentaire aux mollets" - Bruno Percheron, directeur de Transurbain

La ville d'Évreux étant construite dans une cuvette, le vélo à assistance électrique s'est imposé comme une évidence. Le vélo est fourni avec un casque, une chasuble fluorescente et un anti-vol. Ce serait le mode de locomotion idéal à écouter Michael Bunel qui se déplace souvent au centre-ville depuis Nétreville, "on va aussi vite voire plus vite qu'une voiture" raconte le référent vélo de Transurbain.

Marquage au sol en cours de réfection rue de Verdun à Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Un abonnement à un euro par jour

Trente vélos sont proposés à la location, pour une période allant de un mois à un an. Il faut d'abord faire une demande de pré-réservation et dans les 72 heures, un opérateur de Transurbain vous contacte pour vos informer de la disponibilité de l'appareil pour les dates souhaitées et le cycliste n'a plus qu'à aller chercher son vélo à Transurbain, en s'acquittant d'une caution de 700 euros, car les vélos à louer à Évreux coûtent à l'achat entre 1500 et 2000 euros. L'abonnement coûte 35 euros par mois, 360 euros par an (ou 300 euros pour les usagers du réseau de transport en commun de l'agglomération ébroïcienne) hors assurance facultative. L'entretien courant est à la charge de l'abonné et, en cas de besoin, des tarifs ont été négociés avec l'association Cicérone mais "tous les trois mois, l'utilisateur devra ramener son vélo à l'agence Transurbain", précise Bruno Percheron, "juste pour qu'on vérifie son bon état de fonctionnement et d'usage". Pas de souci de stationnement assure Bruno Percheron, une trentaine de vélos parc est identifiée dans l'agglomération et "ils sont amenés à se développer".

33 kilomètres de pistes et de voies cyclables dans l'agglomération

L'arrivée de Véloo s'inscrit dans le cadre du plan vélo de l'agglomération Évreux Portes de Normandie. "Il faut mettre davantage de places pour le vélo qui n'en a pas assez aujourd'hui" avance le président d'EPN et maire d'Évreux, Guy Lefrand, "mais il ne faut pas interdire la voiture, parce sinon, vous allez créer une précarité notamment pour les zones rurales, qui ne pourront plus venir en centre-ville d'Évreux".

Guy Lefrand, lors du test du plan vélo, en juillet 2018 © Radio France - Laurent Philippot

Véloo semble séduire les utilisateurs, puisqu'à ce jour, 23 des 30 vélos ont déjà été pré-réservés. Les premières livraisons sont prévues mardi 25 juin.